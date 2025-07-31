Оказался в 'бетонном склепе': в Киеве спасли мужчину из-под завалов разрушенного российским ударом подъезда. Фото и видео

В Киеве спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда дома в Святошинском районе. Операция по спасению длилась более трех часов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Что известно

"Живой! Только что спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. Мужчина провалился со второго этажа на первый, и его зажало конструкциями. Важно было не потерять ни одной минуты", – написал Клименко.

Министр добавил, что к пострадавшему было трудно добираться – спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения.

"Поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. На местах ударов – максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, более полусотни раненых. Работаем непрерывно. Спасибо каждому, кто борется за жизнь в сверхсложных условиях", – добавил Клименко.

Что предшествовало

В результате террористической атаки РФ на Киев 31 июля под завалами дома, куда попала российская ракета, в Святошинском районе остаются люди. Спасатели обнаружили живым мужчину, которого завалило на первом этаже.

Как сообщал OBOZ.UA, армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

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