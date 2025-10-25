Огромная воронка возле детсада и поврежденные дома: последствия атаки РФ в Днепровском районе Киева. Фото и видео

В результате ночной террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 25 октября был поврежден детский сад в Днепровском районе – на территории заведения образовалась большая воронка. Кроме того, взрывной волной побило окна в жилых домах рядом с местом происшествия.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают правоохранители и коммунальщики.

Что известно

В субботу, 25 октября, около 4:00 Россия нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет. В Днепровском районе в результате атаки был поврежден детский сад и более 10 жилых домов.

На территории дошкольного учебного заведения образовалась огромная воронка и вырвало металлическое ограждение. В зданиях рядом с местом взрыва – выбиты стекла в окнах и местами вырвало рамы. На месте происшествия уже начали работать коммунальные службы – убирают обломки и мусор.

Что известно

В ночь на субботу, 25 октября, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, вспыхнули пожары на левом берегу. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 октября страна-террорист РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки в Деснянском районе возник масштабный пожар в нежилом здании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!