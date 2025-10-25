Разбитые здания, пожары и дым: появились кадры последствий террористической атаки РФ на Троещине. Фото и видео

В ночь на 25 октября страна-террорист РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки в Деснянском районе возник масштабный пожар в нежилом зданиях.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать спасатели.

Что известно

В субботу, 25 октября, около 4:00 Россия нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет. В результате террористической атаки в Деснянском районе города возник масштабный пожар в нежилом зданиях.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые сразу приступили к тушению огня. По состоянию на 9:30 ликвидация последствий обстрела продолжается.

В ночь на субботу, 25 октября, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, вспыхнули пожары на левом берегу. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 22 октября, российские войска устроили очередную дроновую атаку на Киев. Под ударом в этот раз были Подольский, Оболонский и Деснянский районы столицы. Известно как минимум о семи пострадавших.

