Ограбил офис, поврежденный в результате атаки РФ: в Киеве с поличным задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник после очередной террористической атаки РФ проник в поврежденное здание, и вынес вещи из офиса.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, после последнего массированного вражеского обстрела Киева, 24 мая, около 5:00 к ним поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытался украсть технику из поврежденного офиса в Соломенском районе.

Полицейские установили, что злоумышленник заметил поврежденные двери офисного помещения и решил воспользоваться ситуацией. Проникнув внутрь здания, он забрал из рабочего кабинета ноутбук с зарядным устройством общей стоимостью 40 тысяч гривен.

"Когда делец пытался убежать с награбленным, его действия заметили прохожие, которые остановили злоумышленника и удерживали до прибытия правоохранителей", – добавили в пресс-службе.

По факту грабежа, соединенным с проникновением, совершенным в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному 30-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении.

"Полиция Киева благодарит горожан, которые не остались в стороне и помогли задержать злоумышленника. Даже в самые тяжелые времена взаимоподдержка остается нашей настоящей силой", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который из-за дорожного конфликта ограбил военнослужащего. Во время спора злоумышленник разбил зеркало в автомобиле воина и отобрал у него мобильный телефон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!