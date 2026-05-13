Посреди дороги повредил машину военного и ограбил его: в Киеве будут судить злоумышленника. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который из-за дорожного конфликта ограбил военнослужащего. Во время спора злоумышленникразбил зеркало в автомобиле воина и отобрал у него мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

В марте в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в Днепровском районе повредил автомобиль военнослужащего и ограбил его прямо на проезжей части.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что во время движения водитель автомобиля BMW совершил опасный маневр, "подрезав" воина, который ехал в соседней полосе на автомобиле Volkswagen.

"Во время дальнейшего конфликта на светофоре пассажир автомобиля BMW вышел из авто и кулаком разбил зеркало легковушки Volkswagen. После повреждения транспортного средства дебошир стал угрожать 46-летнему водителю физической расправой, и забрал у мужчины мобильный телефон", – уточнили в пресс-службе.

Тогда, полицейские задержали 51-летнего нарушителя и сообщили ему о подозрении по фактам хулиганства и грабежа, совершенного в условиях военного положения. Сейчас следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

