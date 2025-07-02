Одно из самых ранних фото: в сети показали, как выглядел Житний рынок в Киеве в 1883-м году

Житний рынок известен еще во времена Киевской Руси и является древнейшим местом торговли столицы, действующим до сих пор. В 1883-м году Владимиром Загорским сделал одно из самых ранних фото этой локации.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. В наши дни эта местность выглядела совсем иначе.

"Житний рынок на Подоле, 1883 год", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе это одна из самых ранних известных панорам Подола, сделанная фотографом Владимиром Загорским. На переднем плане – Житний рынок с торговыми рядами и колесницами, а на втором – густо застроенный исторический центр Киева с многочисленными храмами.

Эта часть города на протяжении веков была главной торговой артерией Киева. Рынок на этом месте существовал как минимум с XI века, поэтому фото фиксирует один из его древних этапов, до масштабных пожаров и перестроек ХХ века.

Житний рынок – один из экономических центров Киева, древнейший рынок столицы, действующий до сих пор. Берет свое начало со времен Киевской Руси. Река Глубочица разделяла площадь Житнего рынка на две части.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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