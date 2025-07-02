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Одно из самых ранних фото: в сети показали, как выглядел Житний рынок в Киеве в 1883-м году

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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Одно из самых ранних фото: в сети показали, как выглядел Житний рынок в Киеве в 1883-м году

Житний рынок известен еще во времена Киевской Руси и является древнейшим местом торговли столицы, действующим до сих пор. В 1883-м году Владимиром Загорским сделал одно из самых ранних фото этой локации.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. В наши дни эта местность выглядела совсем иначе.

"Житний рынок на Подоле, 1883 год", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе это одна из самых ранних известных панорам Подола, сделанная фотографом Владимиром Загорским. На переднем плане – Житний рынок с торговыми рядами и колесницами, а на втором – густо застроенный исторический центр Киева с многочисленными храмами.

Одно из самых ранних фото: в сети показали, как выглядел Житний рынок в Киеве в 1883-м году

Эта часть города на протяжении веков была главной торговой артерией Киева. Рынок на этом месте существовал как минимум с XI века, поэтому фото фиксирует один из его древних этапов, до масштабных пожаров и перестроек ХХ века.

Житний рынок – один из экономических центров Киева, древнейший рынок столицы, действующий до сих пор. Берет свое начало со времен Киевской Руси. Река Глубочица разделяла площадь Житнего рынка на две части.

Одно из самых ранних фото: в сети показали, как выглядел Житний рынок в Киеве в 1883-м году

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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