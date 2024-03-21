Один из самых мощных в истории Киева: в 1811 году возник пожар, почти уничтоживший Подол. Факты и иллюстрации

Подольский пожар 1811 года – один из самых мощных и катастрофических в истории Киева. Тогда, по архивным данным, выгорело 1176 домов и 11 храмов.

Историю происшествия в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Огненный смерч бушевал в старом городе в течение 9-11 июля.

"Пожар на Подоле в 1811 году. Летом 1811 года вспыхнул один из самых больших пожаров в истории столицы. Через несколько часов пламя охватило огромную территорию. Из-за жары погасить пламя было крайне тяжело, огонь охватил Владимирский спуск и доходил до Кловского дворца (Киевской первой гимназии)", – рассказал Степанец.

По словам экскурсовода, улицы Подола были полностью уничтожены огнем, пострадали как деревянные постройки, так и каменные. По архивным данным, выгорело 1176 домов и 11 храмов.

Во время пожара выстояли только единичные постройки как-то: т.н. дом Петра, т.н. дом Мазепы, дом Рыбальского, дом Назария Сухоты, первый этаж Контрактового дома, отдельные церкви.

Напомним, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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