Виталий Кличко показал последствия обстрела РФ в Соломенском районе, где идет разбор завалов. Видео

В Киеве в результате российской террористической атаки, в ночь с 16 на 17 июня, увеличилось количество пострадавших до 55. По предварительной информации спасателей – по состоянию на 8:00 известно о 14 погибших.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. На месте продолжают работать все экстренные службы.

"Очередная атака российский варваров мы видим в Соломенском районе большие разрушения. Надеемся, что под завалами не будет найдено погибших, но исключать этого не можем, что количество погибших может увеличиться. Сейчас работники ГСЧС работают максимально быстро, чтобы разобрать завалы", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что, к сожалению, количество пострадавших в столице увеличивается – сейчас их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города. Относительно погибших точной информации пока нет. В Соломенском районе, где разбирают завалы в жилом доме – обвалился целый подъезд, предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14.

Кличко уточнил, что в Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу.

Кроме того, Кличко показал еще один дом в Соломенском районе, который также был поврежден в результате российских обстрелов.

"Сейчас получаем всю информацию от жителей – пожалуйста, обращайтесь в штабы, развернутые для помощи. Собираем информацию и максимально будем делать все, чтобы помочь каждому человеку", – подчеркнул мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города.

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