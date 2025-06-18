Обстрел Киева: уже более суток продолжаются спасательные работы на месте попадания ракеты в многоэтажку. Фото и видео

В Соломенском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы в жилом многоэтажном доме, куда попала российская ракета. Сотрудники ГСЧС без остановок работают на месте трагедии уже более суток.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. По состоянию на 9:00 известно о 22 погибших - жертвах террористического обстрела столицы.

Так, по состоянию на 9:30 среды, 18 июня, в Соломенском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы в жилом многоэтажном доме, куда попала российская ракета. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы и расчищают место прилета. Уже утром, около 8:40 они обнаружили и деблокировали тело женщины – таким образом количество жертв террористического удара РФ на этой локации увеличилось до 18 человек.

Также на месте происшествия работают и коммунальщики, которые вместе с жителями убирают территорию от мусора и обломков. Один из местных рассказал, что после удара он успел только схватить своего кота и выбежать из дома, чтобы попасть в укрытие – он получил несколько царапин.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Украины Светланы Водолаги, работы будут продолжаться до конца дня. Среди погибших, предварительно, детей нет.

Стоит добавить, что киевляне приносят цветы на место трагедии и минутой молчания чтят память погибших.

Напомним, в Киеве среда, 18 июня, объявлена Днем тра ура в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены любые развлекательные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более двадцати локациях в восьми районах города.

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