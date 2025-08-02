Обрушение части здания Главпочтамта в Киеве: фото и история трагедии, которая произошла 2 августа 1989 года

Ровно 36 лет назад, 2 августа 1989 года, в Киеве обвалилась часть здания Главного почтамта. К сожалению, в результате трагедии погибли 11 человек, а двух удалось спасти.

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Уникальные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Главной причиной катастрофы называли ремонтные работы.

Что известно

"2 августа 1989 года, в Киеве произошла трагедия. В тот день на Крещатике и на Майдане Независимости было очень многолюдно. При этом на улице шел дождь, и именно с погодными условиями связывают тот факт, что люди собрались под козырьком, в колонном портале Главпочтамта", – говорится в сообщении.

В 16:20 конструкция портала с колоннами обвалилась, в результате чего под завалами оказалось немало людей. Первыми на помощь бросились прохожие. Это были и простые очевидцы, и сотрудники милиции, и десантники, которых на площади было много по случаю одного из советских праздников. Позже к разбору завалов приступили спасатели, а также на место прибыли медики.

Из-под завалов вытащили 13 человек, из которых двое выжили, однако, один получил тяжелую травму. К сожалению, 11 человек погибли.

Немного истории столицы

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

В Киеве в определенные дни можно увидеть необычный трамвай. Он не возит пассажиров, а главной его целью и задачей является спасение пути от жары.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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