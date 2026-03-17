Облачно, в столице утром дождь: прогноз погоды по Киевской области на 18 марта

В Киевской области в среду, 18 марта, облачно, воздух максимально прогреется до +9°С. В столице утром прогнозируют мелкий дождь.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

"Прогноз погоды на 18 марта по территории Киевской области. Облачно. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

