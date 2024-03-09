Облачно с прояснениями и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 10 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 10 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 0-5°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 марта в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Добавим, что в столице и Бориспольском районе столичного региона до 12 марта включительно возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Синоптики предупредили об этом из-за сбросов воды из Киевского водохранилища.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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