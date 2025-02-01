Облачно с прояснениями и до +5°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 2 февраля

В Киевской области в воскресенье, 2 февраля, облачно с прояснениями, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 2 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 2-4°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +2°С…+4°С; Мироновка +2°С…+4°С; Фастов +2°С…+4°С; Яготин +2°С…+4°С; Барышевка +2°С…+4°С; Борисполь +2°С…+4°С и Вышгород +1°С…+3°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 февраля в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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