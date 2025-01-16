Облачно с прояснениями и до +3°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 16 января

В Киевской области в четверг, 16 января, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на дорогах области местами гололедица.

"Прогноз погоды на 16 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура в течение суток от 2°С до 3°С тепла; в Киеве днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 16 января в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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