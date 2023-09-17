Облачно с прояснениями и до +27°С: прогноз погоды по Киевщине на 18 сентября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 18 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 18 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 22-27°С; по Киеву ночью 10-12°С, днем около 25°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что до 20 сентября включительно на Киевскую область будет влиять периферия антициклона, что обеспечит преимущественно погоду без осадков и больше прояснений. Температурные показатели, начиная с понедельника, несколько повысятся. Итак, снова будет царить спокойная сентябрьская погода с летним привкусом

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Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 18 сентября весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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