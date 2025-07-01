Облачно с прояснениями и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 июля

В Киевской области в среду, 2 июля, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 2 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Киеве почти весь день, вечером должны рассеяться. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!