Сильные морозы еще не отступают: прогноз погоды по Киеву и области на 12 января

В Киевской области в понедельник, 12 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 12 января по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области днем 10-15°С мороза; в Киеве 11-13°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -13°С... -11°С; Мироновка -12°С... -11°С; -13°С... -11°С; Яготин -12°С... -10°С; Барышевка -13°С... -11°С; Борисполь -13°С... -11°С и Вышгород -13°С... -11°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

