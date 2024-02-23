Облачно с прояснениями и до +13°С: прогноз погоды по Киевщине на 24 февраля

В Киеве и Киевской области в субботу, 24 февраля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 24 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что до 28 февраля Киевщина будет находиться в поле повышенного давления, за счет этого осадков не ожидаем. При значительных прояснениях ночная температура будет постепенно снижаться, а дневные температуры будут колебаться в пределах +6°С... +8°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 февраля в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Следует добавить, что в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 27 февраля возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Синоптики предупредили об этом из-за сбросов воды из Киевского водохранилища.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Как сообщал OBOZ.UA, метеорологиня Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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