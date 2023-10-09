Облачно с прояснениями и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 октября

В Киеве и Киевской области во вторник, 10 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 10 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5С; температура по области днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью 3-5° С тепла, днем 9-11°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что ночью 11 октября в Киевской области ожидаются заморозки в воздухе 0-5°С, ІІ уровень опасности, оранжевый.

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Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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