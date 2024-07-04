Облачно и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 июля

В Киевской области в пятницу 5 июля облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 5 июля по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 15-17°, днем около 24-26°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 июля в Киеве облака закроют небо уже утром и продержатся весь день, и только к вечеру начнут медленно рассеиваться. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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