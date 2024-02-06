Обгонял машины: в Киеве заметили мужчину, который на электросамокате ехал на скорости более 70 км/ч. Видео

В Киеве на улице Набережно-Рыбальской заметили мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью более 70 километров в час. Местами он обгонял ехавшие в попутном направлении машины.

Об этом сообщили в социальных сетях. Из защитного снаряжения на мужчине был только шлем.

"Парень давит под 80 км в час по Набережно-Рыбальской дороге на электросамокате", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина обгоняет машины по полосе общественного транспорта в сторону Подола. Следует отметить, что в Киеве во вторник, 6 февраля, синоптики прогнозировали днем умеренный дождь, днем порывы ветра.

Напомним, в Голосеевском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который двигался по оживленной городской трассе. Он обгонял автомобили и местами его скорость достигала около 90 километров в час.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, более чем на 26% выросло количество дорожно-транспортных происшествий. За 12 месяцев по всей стране было зарегистрировано 26 642 аварии.

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