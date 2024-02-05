Дождь, порывы ветра и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 февраля

В Киеве и Киевской области облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем умеренный дождь, днем порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 6 февраля по Киевской области. Днем небольшой дождь, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 6 февраля днем порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 февраля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. С самого утра будет идти мелкий дождь со снегом, к вечеру его сменит дождь.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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