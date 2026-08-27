В Киеве раскрыли очередную схему уклонения от мобилизации: среди задержанных представитель Общества Красного Креста. Фото

В Киеве правоохранители раскрыли очередную схему наживы на уклоняющихся от военной службы. Среди задержанных — председатель одной из районных организаций Общества Красного Креста Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, в Киеве полиция задержала двух участников коррупционной схемы уклонения от мобилизации. Ее участники сами не имели полномочий трудоустраивать или бронировать работников. Однако они выступали посредниками: налаживали контакты с лицами, которые могли обеспечить необходимое оформление, передавали документы, координировали процедуру и согласовывали размер и порядок передачи неправомерной выгоды.

Было установлено, что за 20 тысяч долларов мужчине должны были обеспечить трудоустройство на критически важное предприятие, освобождение от мобилизации и создание оснований для оформления служебных командировок за пределы Украины. Впоследствии в соответствующий реестр были внесены необходимые сведения.

"24 августа полицейские задержали председателя районной организации Общества Красного Креста Украины непосредственно во время получения неправомерной выгоды. В ходе экстренных обысков по месту жительства и в автомобиле фигурантки правоохранители также изъяли 8 000 долларов и 1 750 евро наличными, а у ее сообщника — 60 000 долларов. Кроме того, в ходе проведения мероприятий были изъяты два автомобиля — Hyundai Elantra и Mercedes-Benz GLE-Class", — уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к функционированию схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали гражданку России, которая организовала схему заработка на уклоняющихся от военной службы. Стоимость "услуг" злоумышленницы составляла 9 тысяч долларов США.

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