Новое название поддерживают киевляне и военные: Кличко анонсировал переименование Воздухофлотского проспекта в столице

Киевский городской совет в четверг, 8 февраля, во время заседания в рамках дерусификации примет ряд переименований городских объектов. В частности, Воздухофлотский проспект назовут в честь Воздушных сил Украины.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Такое название поддерживают киевляне и военные.

"Сегодня на заседании Киевсовета в рамках дерусификации примем ряд переименований столичных улиц и проспектов. Часть из них будет теперь называться именами наших павших героев и будет связана с нашими Вооруженными силами", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что, в частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины. За такое название выступают киевляне, руководство Генштаба и ГУР, а также военные.

"Имеем обращение от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно. Поэтому, считаю, что пора уже поставить точку. Воздушные силы ежедневно и каждую ночь защищают небо, сбивают летящие на украинские города и села дроны и ракеты. И наши защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе улица Челюскинцев переименована в честь оборонявшихся украинских воинов, а впоследствии и освобождали от российских оккупантов остров Змеиный в Черном море. Соответствующее решение во время электронного голосования было поддержано 10 630 гражданами.

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