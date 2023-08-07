В Киеве одну из улиц переименовали в честь героев острова Змеиный

В Дарницком районе улица Челюскинцев переименована в честь украинских воинов, оборонявших, а впоследствии и освобождавших от российских оккупантов остров Змеиный в Черном море. Соответствующее решение во время электронного голосования было поддержано 10 630 гражданами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице продолжается процесс дерусификации.

"Улица Челюскинцев была названа в честь экипажа и участников экспедиции парохода "Челюскин". В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название этой улицы. Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 10 630 голосов, набрало предложение Героев Змеиного", – рассказали в пресс-службе.

В Киевсовете объяснили, что новое название символизирует уважение и благодарность всем защитникам Украины, которые в феврале 2022 года мужественно защищали, а впоследствии – освобождали от российской оккупации остров Змеиный в Черном море.

По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутаты горсовета поддержали новое название. Следует добавить, что изменение названий городских объектов не предполагает переоформления документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева переименовали парк имени Пушкина в честь украинского писателя Ивана Багряного. Соответствующее решение во время электронного голосования было поддержано 13 699 гражданами.

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