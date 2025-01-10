Ночью мокрый снег и гололедица днем: прогноз погоды по Киевщине на 11 января

В Киевской области в субботу, 11 января, ночью мокрый снег и дождь, днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Воздух максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 11 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег и дождь, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 января вечером погода в Киеве прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Ночной сильный дождь со снегом утром ослабеет, а к середине дня должен совсем закончиться.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19-го числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 год стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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