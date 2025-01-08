Ночью дождь со снегом и до +7°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 9 января

В столице и Киевской области в четверг, 9 января, облачно с прояснениями. Воздух максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 9 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, по области местами умеренный дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью от 4°С тепла до 1°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 января в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью ожидается небольшой дождь. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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