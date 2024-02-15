Ночью дождь, мокрый снег и до +6°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 16 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 16 февраля, облачно, ночью по области местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 16 февраля по Киевской области. Облачно. Ночью по области местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром туман. Температура по области ночью от 2°С тепла до 1°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 февраля облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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