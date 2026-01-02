Небольшой снег и до +3°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 2 января

В Киеве в пятницу, 2 января, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в регионе днем максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 2 января по территории Киевской области. Облачно. Небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве днем около 0°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -1°С... +1°С; Мироновка -1°С... +1°С; Фастов -1°С... +1°С; Яготин 0°С... -2°С; Барышевка 0°С... -2°С; Борисполь -1°С... +1°С и Вышгород -1°С... +1°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Мелкий снег утром усилился. Во второй половине дня он начнет стихать и ближе к вечеру закончится.

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

