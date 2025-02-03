Небольшой снег и до +2°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 4 февраля

В Киевской области во вторник, 4 февраля, облачно, местами небольшой снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 4 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 февраля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег. После обеда он должен пойти на убыль, однако к вечеру снова усилится.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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