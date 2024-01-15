Небольшой снег и до +1°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 января

В Киеве и Киевской области в понедельник, 15 января, облачно, местами небольшой снег. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +1°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 15 января. Облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура в Киеве и области около 0°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -1°С…+1°С; Мироновка -1°С…+1°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин -1°С…+1°С; Барышевка -1°С…+1°С; Борисполь -1°С…+1°С.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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