Небольшой снег и до -14°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 февраля

В Киевской области в воскресенье, 16 февраля, облачно с прояснениями, небольшой снег, синоптики предупредили об гололеде. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 16 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14 ° С мороза, днем 2-7 ° С мороза; в Киеве ночью 11-13°С мороза, днем 4-6°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -4°С... -2°С; Мироновка -5°С… -3°С; Фастов -4°С… -2°С; Яготин -6°С... -4°С; Барышевка -5°С… -3°С; Борисполь -5°С... -3°С и Вышгород -5°С... -3°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях. Киева и Киевской области. 16 февраля на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 февраля облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадки не ожидаются.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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