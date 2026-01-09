Небольшой снег и до -12°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 января

В Киевской области в субботу, 10 января, небольшой снег, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -12°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 10 января по территории Киевской области. Облачно. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью и днем 7-12°С мороза; в Киеве ночью и днем около 10°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью и утром ожидается мелкий снег.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!