Небольшой дождь и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 февраля

В Киеве и Киевской области в среду 14 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 14 февраля по Киевщине. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура по области в течение суток 1-6 С тепла; в Киеве в течение суток 3-5°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 февраля облачная погода продержится в Киеве весь день. Небольшой дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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