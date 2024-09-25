Небольшой дождь и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 сентября

В Киевской области в четверг, 26 сентября, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 26 сентября по Киевщине. Переменная облачность, местами по области небольшой кратковременный дождь, в Киеве без осадков. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 26 сентября в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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