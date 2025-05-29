Небольшой дождь и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 мая

В Киевской области в пятницу, 30 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 30 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 9-14°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем около 20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с самого утра небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Мелкий дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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