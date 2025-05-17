Небольшой дождь и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 мая

В Киевской области в воскресенье, 18 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 18 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 мая облачная погода продержится в Киеве весь день. Мелкий дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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