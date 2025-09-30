Небольшой дождь и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 октября

В Киевской области в среду, 1 октября, облачно, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 1 октября по территории Киевской области. Облачно. Небольшой дождь (ночью местами). Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 5-10°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ближе к вечеру мелкий дождь, который начнется после обеда, может усилиться.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!