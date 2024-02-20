Небольшие осадки и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 февраля

В Киеве и Киевской области в среду, 21 февраля, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 21 февраля по Киевщине. Облачно, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 февраля вечером погода в Киеве прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Небольшой дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернутся морозы и дождь с мокрым снегом. Так, иногда столбики термометров ночью опустятся до отметки -9°С.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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