Небольшая облачность и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 июля

В Киевской области в воскресенье, 6 июля, небольшая облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 6 июля по территории Киевской области. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью +27°С... +29°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +28°С... +30°С; Мироновка +28°С... +30°С; Фастов +27°С... +29°С; Яготин +27°С... +29°С; Барышевка +27°С... +29°С; Борисполь +27°С... +29°С и Вышгород +27°С... +29°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 6 – 8 июля по области (7 – 8 июля и в Киеве) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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