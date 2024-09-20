Небольшая облачность и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 сентября

В Киеве и Киевской области в субботу, 21 сентября, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 21 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что в течение следующих 5 суток в Киевской области ожидается малооблачная и сухая погода благодаря антициклону, который будет влиять на нашу страну. Температура будет стабильной: ночью 10-11°С, а днем до 24°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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