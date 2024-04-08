Небольшая облачность и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 апреля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 8 апреля, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 8 апреля по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области днем 18-23°С, в Киеве днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +20°С…+22°С; Мироновка +20°С…+22°С; Фастов +20°С…+22°С; Яготин +19°С…+21°С; Барышевка +20°С…+22°С; Борисполь +20°С…+22°С.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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