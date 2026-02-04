Не выдержало сердце: стало известно о смерти военного из Киевской области Руслана Наконечного. Фото

Во время несения службы умер военный, водитель бригады тактической авиации "Призрак Киева" Руслан Наконечный. Жизнь жителя Боярки Киевской области оборвалась 29 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 29 января 2026 года в городе Васильков внезапно умер водитель автомобильного взвода роты материального обеспечения солдат Руслан Наконечный. Сердце не выдержало нагрузок войны", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 11 января 1976 года в городе Боярка. В 1993 году окончил местную школу. Любил заниматься спортом, занимал первые места в соревнованиях по метанию молота и мотоспорту. Впоследствии получил образование электрика III разряда. Долгое время работал водителем грузовых транспортных средств.

Воин был очень заботливым и хорошим папой и сыном, добрым, неравнодушным, трудолюбивым и самоотверженным человеком. Любил работать в саду и ухаживать за цветами. Мечтал открыть собственную СТО, мастерить по дереву и построить собственное жилье.

В июне 2022 года он мобилизовался в ряды ВСУ – был водителем в 40 бригаде тактической авиации "Призрак Киева".

"В скорби остались мать, дочь, родные и близкие. Память о Руслане Наконечном вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

