Не в метро: в Киеве сменили место проведения "Марша равенства"

В Киеве после двух лет перерыва 16 июня состоится "Марш равенства". Пока известно, что его не будут проводить в подземке, как ранее планировалось, но с соблюдением всех мер безопасности.

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Об этом сообщила председатель правления общественной организации "КиевПрайд" Анна Шарыгина, передает Общественное. Участие в мероприятии примут, в частности, представители из-за границы.

"Что касается безопасности, то с полицией обсужден маршрут полностью, обсужден план мероприятия. Мы осуществляем определенные меры безопасности как организаторы, в частности то, что марш будет закрыт, только по предварительной регистрации. Это также является одной из мер безопасности. Марш состоится на улицах Киева, но это будет недалеко от укрытия, так же как рекомендуют инструкции и мы будем их соблюдать", – сообщила Шарыгина.

В ОО ожидают, что участие в "Марше равенства" в этом году примет около 500 человек. Это будут как отдельные активисты и активистки, так и организованные колонны. Планируется многочисленное присутствие дипломатов, а также представителей и представительниц международного сообщества.

Кроме того, в "КиевПрайде" не рекомендуют выходить на "Марш равенства" несовершеннолетним, учитывая моменты безопасности.

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