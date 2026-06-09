Навсегда 36: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Ходырев. Фото

На Купянском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Владимир Ходырев. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 июня 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и.о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

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"Ирпень в скорби: наша община потеряла своего сына и Защитника – Владимира Ходырева", – говорится в сообщении.

Герой родился и Ирпене 25 января 1990 года. После школы выбрал путь инженера-механика, окончив столичные транспортно-экономический колледж и Национальный транспортный университет, но его сердце и дом всегда принадлежали родному городу.

Защита Украины стала для него делом чести еще много лет назад. После срочной службы (2009–2010 гг.) он одним из первых стал на защиту государства во время АТО в 2014-2015 годах, прошел сверхтяжелые бои на Дебальцевском направлении и вышел из печально известного котла.

С началом полномасштабного вторжения Владимир без колебаний снова взял в руки оружие. Благодаря техническому таланту и любви к моделированию он стал высококлассным оператором БпЛА и наземных роботизированных комплексов. Собратья знали и уважали его по позывному "Механ".

К сожалению, 2 июня 2026 года жизнь воина трагически оборвалась. Владимир погиб во время выполнения боевого задания возле Березовки на Купянском направлении.

"Для всех, кто знал Владимира в Ирпене, он навсегда останется человеком чести и совести, добрым, умным и справедливым. Он любил туристические походы, увлекался техникой и был надежной опорой для своих близких. Здесь, в Ирпене, его ждали родные – мама и любимая девушка. Сегодня весь наш город разделяет их невыносимую боль. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям Героя", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Тарас Максимец. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 июня 2025 года.

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