Навсегда 33: на фронте погиб военный из Киева Олег Доценко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, уроженец Киева Олег Доценко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 7 декабря 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Защищая свободу и независимость Украины на Днепропетровщине, погиб военнослужащий, фастовчанин Олег Доценко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 24 апреля 1992 года в городе Киеве. С 1999 по 2008 год мужчина учился в школе, а после получил профессиональное образование в профессионально-техническом училище по специальности плиточник-облицовщик.

Олег был трудолюбивым и целеустремленным человеком. Мечтал создать собственное СТО и развиваться в сфере автомобильного дела. Работал старшим механиком шиномонтажа в городе Киеве. С 2010 года проживал в городе Фастов. Работал мерчендайзером в сети магазинов "АТБ".

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину воин не остался в стороне и стал на защиту Родины – вступил в территориальную оборону города Киева. 2 июня 2025 года мужчина подписал контракт и присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил службу в составе штурмовой бригады в должности наводчика-оператора.

Герой погиб 7 декабря 2025 года на Днепропетровском направлении, выполняя боевую задачу по защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Олег до последнего оставался верным военной присяге и украинскому народу. В скорби остались мама Ирина, отец Евгений, отчим Владимир, который сейчас защищает Украину на Харьковщине, брат Максим, сестра Дарья, дядя Олег и брат Артем", – добавили в горсовете.

