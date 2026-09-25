Навсегда 26: на фронте погиб полицейский из Киевской области Илья Москов. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания смертельное ранение получил полицейский из Киевской области, 26-летний Илья Москов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 23 сентября 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Рубель.

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"Полицейские Киевской области склоняют головы в скорби по своему Герою – лейтенанту полиции Илье Москову. Ему навсегда останется 26 лет. 23 сентября перестало биться сердце инспектора полка полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" (стрелкового) ГУНП в Киевской области", – говорится в сообщении.

Защитник Украины поступил на службу в апреле 2023 года. Сначала служил в полку полиции особого назначения столичного региона, а с мая 2025 года – в стрелковом полку полиции Киевской области. На Краматорском направлении Илья вместе с собратьями ежедневно выполнял боевые задачи, зная, насколько высокой может быть цена каждого выезда, каждой позиции, каждого дня.

Герой погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. В тот день враг нанес удар управляемой авиабомбой по боевой позиции, где находился полицейский – он получил тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако спасти защитника не удалось.

"У Ильи остались родители и брат. Самые близкие люди, для которых эта утрата навсегда разделит жизнь на "до" и "после". От имени всего личного состава полиции Киевской области выражаю искренние соболезнования семье и близким Ильи. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы перед мужеством нашего собратья", – добавил Рубель.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области, 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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