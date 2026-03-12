Навеки в строю: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Якименко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Николай Якименко. Сердце мужественного украинца остановилось 4 марта.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Навеки в строю... Солдат Николай Якименко, оператор беспилотных летательных аппаратов. Погиб 4 марта 2026 года, во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Николая Анатольевича", – говорится в сообщении.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу. Похоронят воина на Аллее славы в Броварах.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Ковтун. Жизнь украинского воина оборвалась 21 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении 21 января 2025 года погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Шевченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

