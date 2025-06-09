Навечно в строю: на фронте погиб военный с Киевщины Денис Ковалевич. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Денис Ковалевич. Сердце украинского воина остановилось 4 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Опять черная весть в нашей общине... Младший сержант Денис Ковалевич. Инспектор пограничной службы 1 категории-начальник группы огневого отделения пограничной заставы артиллерийских орудий отдела пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования", – написал Сапожко.

Защитник Украины погиб 4 июня, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Орехово Донецкой области. Героя похоронили в Броварах Киевской области на Аллее Славы.

"Искренние соболезнования родным и близким Дениса Петровича", – добавил Сапожко.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время спасения побратимов погиб военный из Гостомеля Киевской области Евгений Касьянов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 августа 2023 года.

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