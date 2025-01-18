"Наши не дома": в Киеве на Майдане Незалежности началась акция в поддержку пленных в России. Фото и видео
В столице 18 января прошла очередная акция "Наши еще не дома" в поддержку пропавших без вести и пленных военнослужащих. Родственники, друзья остающихся в плену защитников, а также неравнодушные киевляне собрались на Майдане Незалежности
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В руках людей были плакаты с фотографиями защитников Украины.
Так, в субботу, 18 января, на Майдане Незалежности началась мирная акция "Наши еще не дома" в поддержку пропавших без вести семей военных, находящихся в плену.
Она собрала неравнодушных граждан, активистов, представителей общественных организаций, артистов для выражения солидарности, поддержки и привлечения внимания к этой важной проблеме.
"Сегодня в условиях войны многие украинские семьи сталкиваются с тяжелой болью потери родных, пропавших без вести или находящихся в плену. Мы стремимся обратиться к мировому сообществу и всем неравнодушным гражданам с призывом поддержать тех, кто ждет своих близких", – рассказали участники акции.
Как сообщал OBOZ.UA, еще одна акция в поддержку пленных защитников прошла в украинской столице 29 декабря. Тогда украинцы вышли в Киеве на акцию за увольнение защитников "Азовстали". Местом проведения акции избрали Софийскую площадь, на которой установлена главная новогодняя елка страны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!